Сериал Чернобыль: когда смотреть на 1+1

Чернобыль премьера в Украине / HBO

Чернобыль стал самым популярным сериалом по версии IMDB, и вызвал неимоверное бурление у любителей СССР. А теперь стала известна точная дата премьеры сериала в Украине.

Пяти серийный сериал покажут в течении 3 дней - с 18 по 20 июня на 1+1.

Сериал Чернобыль описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто испытал самый радиоактивного облучения. Снятие проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы.

Самый душещипательный трек к сериалу спел украинский хор из Львова - мужской хор Гомон.

Первая серия Чернобыля выходит на 1+1 18 июня в 20:45.

Ранее в сети появился полный текст сценария сериала Чернобыль.