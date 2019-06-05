В сеть выложили полный сценарий сериала Чернобыль

Шоураннер Чернобыля сделал очередной приятный сюрприз фанатам сериала.
Шоураннер сериала Чернобыль Крейг Мейзин необычным способом порадовал фанатов, выложив сценарий проекта в свободный доступ.
"Как я и обещал, делаю сценарий Чернобыля доступным для скачивания", - написал Мейзин в Twitter.
Однако в комментариях к посту он предупреждает еще не видевших сериал, что не стоит читать текст до конца просмотра сериала.
As promised, I have made the scripts for #ChernobylHBO available for download. You can find them here: https://t.co/1idf6se53F— Craig Mazin (@clmazin) 4 червня 2019 р.
And thanks to my podcast partner @johnaugust for supplying a home for the files. Happy reading!
Напомним, финальная 5 серия Чернобыля вышла 3 июня, и стала предметом обсуждения в сети.
После окончания трансляции на НВО, украинский телеканал обрадовал фанатов тем, что вскоре покажет Чернобыль в своем эфире.