Украинский телеканал покажет сериал-сенсацию Чернобыль

Сериал Чернобыль можно будет посмотреть на 1+1 / HBO

Телеканал 1+1 покажет в своем эфире нашумевший сериал Чернобыль, который по рейтингам уже оставил позади легендарную Игру престолов.

Как сообщает пресс-служба 1+1, сериал скоро появится на экране, однако дата пока не разглашается.

"Сериал, о котором сейчас говорит весь мир, с рейтингом 9.7 на IMDb, сериал о нашей с вами трагедии - Чернобыль, скоро только на 1 + 1", - написал в Facebook генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко.

Как известно, сериал Чернобыль описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории ликвидаторов последствий взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто испытал самое большое радиоактивное облучение.

"Я чувствовал огромную ответственность перед народом Украины. Этот сериал призван почтить память каждого, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью вследствие Чернобыльской катастрофы", - сказал сценариста сериала Крейга Мазина.

Ранее британская сценаристка возмутилась, что в сериале Чернобыль нет чернокожих актеров - как отреагировали пользователи соцсетей.