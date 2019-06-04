Чернобыль 5 серия: чем закончился сериал

Сериал Чернобыль 5 серия: финал / HBO

Финальная 5 серия "Чернобыля" называется "Вечная память". В ней создатели демонстрируют попытки режима СССР "замять" проблему и задним числом наказать виновных во взрыве атомного реактора на Чернобыльской АЭС в 1988 году.

Финальная серия "Чернобыля" рассказывает, как одновременно проходит суд над "виновными" в трагедии, и как герои сериала пытаются предать гласности события на ЧАЭС.

Суд СССР пытается осудить заместителя главного инженера Анатолия Дятлова, директора станции Виктора Брюханова и главного инженера Николая Фомина. Флэшбеки показывают, как руководство ради карьерного роста сговорилось, и провело тесты на реакторе раньше времени, что и привело к катастрофе. Брюханов до последнего сопротивлялся, но в конце концов и его уговорили.

Джаред Харрис в роли Валерия Легасова / HBO

Спустя год Легасов отчитывается перед КГБ об успешном докладе в Вене, в котором смог переложить ответственность на операторов станции. У него начинают проявляться признаки лучевой болезни, и вместе с Ульяной Хомюк он склоняется к тому, чтобы публично рассказать, в чем на самом деле была проблема.

На суде, который был через год Легасов выступает и публично признает, что при таком развии событий катастрофы было не избежать, рассказывает о дефекте РМБК-реакторов. В КГБ после этого обещают навсегда изолировать его от научного мира. Тем не менее, зрителям показывают, как Легасов записывает рассказ на аудиокассеты.

Чернобыль 5 серия: смотреть онлайн трейлер финального эпизода

Чернобыль: где смотреть

В Украине он доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека", или для владельцев платной подписки на телеканал HBO.

Ранее Британская сценаристка возмутилась, что в сериале Чернобыль нет чернокожих актеров - как отреагировали пользователи соцсетей.