Британская сценаристка возмутилась, что в сериале Чернобыль нет чернокожих актеров: реакция сети

Сеть "взорвалась" мемами и троллингом твитов сценаристки

Британская сценаристка Карла Мари Свит "взорвала" сеть своим постом в Twitter, посетовав на то, что в мини-сериале Чернобыль от HBO нет темнокожих актеров.

Девушка считает, что раз создатели подобрали актеров с несколькими акцентами из Великобритании, то и могли пойти дальше, и подобрать персонажа с темной кожей.

"В стране столько прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в Чернобыле. Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует", - пожаловалась Свит.

После этого твита в сети Карлу буквально затравили, взывая к разуму: мол, какие темнокожие в СССР в 1986 году? Из-за переизбытка возмущения в ее сторону, Карла удалила твит и закрыла свой аккаунт. Однако, что попало в интернет - навечно останется там.

В Twitter уже успели пошутить, что в СССР в 1986 году темнокожие были – но несколько восточнее – в шахтах. Поэтому их и не показали.

Ранее Главред собрал все киноляпы сериала Чернобыль.