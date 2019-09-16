В Киеве неадекват обстрелял из нагана спасателей во время тушения пожара

Пожарные все же потушили огонь / ДСЧС

В столице хозяин горящего дома обстрелял из Нагана спасателей, которые пытались потушить пожар. Инцидент произошел на улице Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы.

Пожар возник на территории частного жилого дома. Хозяин усадьбы произвел пять выстрелов в сторону пожарников из револьвера системы Наган, переоборудованном для отстрела резиновых пуль.

"Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения", - говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Стрелком оказался хозяин горящего дома - мужчина 1955 года рождения. После тушения огня спасатели покинули территорию частной усадьбы. Однако, хозяин не успокоился - он вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений.

Читайте также"Женская месть": названа причина пожара в Чернобыльской зонеНа просьбу пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. Впоследствии полиция задержала стрелка. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 13 сентября в Шевченковском районе Киева в складском помещении произошел масштабный пожар - огонь охватил 300 кв. м, обошлось без жертв и пострадавших.