"Перекрытая улица, пробка": в Киеве бушевал масштабный пожар, опубликованы фото

В Киеве сегодня был масштабный пожар / kyiv.dsns.gov.ua

В пятницу, 13 сентября, в Шевченковском районе Киева в складском помещении произошел масштабный пожар - огонь охватил 300 кв. м, обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар произошел по адресу ул. Сырецкая, 37А, спасатели узнали о возгорании в 13:01, а в 14:23 - ликвидировали, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в столице.

Из-за пожара была перекрыта улица, на ул. Ольжича образовалась пробка, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"В ликвидации пожара были задействованы девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона", - отметили в ГСЧС.

Киев, пожар в Шевченковском районе - фото с места происшествия

Ранее сообщалось, что днем 11 сентября в Чернобыльской зоне произошел пожар. В зоне отчуждения горели свыше 10 гектаров леса, для борьбы с огнем была задействована авиация. Правоохранители узнали, что причина масштабного пожара - поджог.