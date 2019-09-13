"Женская месть": названа причина пожара в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне - последствие женской мести, узнали копы / kv.npu.gov.ua

Пожар в Чернобыльской зоне произошел из-за поджога травы в Иванковском районе Киевской области.

Подозреваемая в поджоге - жительница села Старые Соколы, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, причина поджога - месть. Возможная злоумышленница давала показания следователям.

"...Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что с травы огонь быстро перекинулся на лес, а потом загорелась и Чернобыльская зона. После поджога правоохранители начали производство по ст. 245 Уголовного кодекса - Уничтожение или повреждение лесных массивов.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне произошел днем 11 сентября. В зоне отчуждения огонь охватил более 10 гектаров леса. Для ликвидации пожара, в частности, привлечена авиация.