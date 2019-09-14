В Киеве случилось огненное ЧП: названа вероятная причина

В Киеве на Подоле произошел пожар в заведении общественного питания / kiev.informator.ua

В Подольском районе Киева в ночь на субботу, 14 сентября, произошел серьезный пожар - сгорело одно из заведений общественного питания, обошлось без пострадавших.

Спасатели узнали о пожаре в 03:50, а в 05:00 - ликвидировали возгорание, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в столице.

По данным ведомства, возможная причина пожара - короткое замыкание в электросети.

"На месте происшествия работали пять единиц основной и специальной пожарной техники и около 24 человек личного состава", - добавили в ГСЧС.

Чрезвычайное происшествие в Киеве случилось по адресу проспект Правды, 66, сгорело кафе Хутор Виноградный, пишет Информатор. Издание добавило, что возгорание началось на кухне, а потом огонь быстро распространился.

Напомним, пятница 13 в Киеве была "жаркой" - в Шевченковском районе по адресу ул. Сырецкая, 37А произошел масштабный пожар в складском помещении, была перекрыта улица и образовалась пробка.