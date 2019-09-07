"Удар молнии": на украинском курорте произошел серьезный пожар

В Приморске на электроподстанции был взрыв и начался пожар, узнали журналисты.
В курортном городе Приморск Запорожской области произошел пожар на электроподстанции.
Из-за возгорания большая часть города осталась без электроснабжения, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные местных жителей.
По их сведениям, перед пожаром на электроподстанции произошел взрыв, возможно, возгорание началось из-за попадания молнии.
"…Есть информация о том, что без света находится местная больница", - отмечается в материале.
Напомним, в начале августа в курортном селе Приморское Килийского района Одесской области возле базы отдыха Ветерок погиб 6-летний мальчик - ребенка убило током.