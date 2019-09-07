"Удар молнии": на украинском курорте произошел серьезный пожар

В Приморске произошел серьезный пожар / 1zoom.ru

В курортном городе Приморск Запорожской области произошел пожар на электроподстанции.

Из-за возгорания большая часть города осталась без электроснабжения, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные местных жителей.

По их сведениям, перед пожаром на электроподстанции произошел взрыв, возможно, возгорание началось из-за попадания молнии.

"…Есть информация о том, что без света находится местная больница", - отмечается в материале.

Напомним, в начале августа в курортном селе Приморское Килийского района Одесской области возле базы отдыха Ветерок погиб 6-летний мальчик - ребенка убило током.