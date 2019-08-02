На Одесчине у базы отдыха убило током ребенка

В Одесской области ребенок погиб после удара током / Скриншот

В четверг вечером, 1 августа, в курортном селе Приморское Килийского района Одесской области погиб 6-летний мальчик.

Ребенка убило током примерно в 19:00 возле базы отдыха Ветерок, сообщает Бессарабия Inform.

Издание узнало, что погибший мальчик - гражданин Молдовы.

"…По предварительным данным, мальчик схватился за изоляционную трубу, где были оголенные провода…", - отмечается в материале.

Напомним, вечером 17 июля в Ровенской области в карьере засыпало песком двух мальчиков — 2008 и 2009 г.р. Младшего мальчика нашли и достали из-под песка местные жители и отправили в больницу, а старшего позже обнаружили мертвым.