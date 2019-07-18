На Ровенщине в карьере песком засыпало детей, есть жертва

18 июля 2019, 11:20

В Ровенской области в среду произошла трагедия.

На Ровенщине в карьере погиб мальчик
На Ровенщине в карьере погиб мальчик / dsns.gov.ua

В среду вечером, 17 июля, возле села Ясногорка Сарненского района Ровенской области в карьере глубиной около пяти метров засыпало песком двух мальчиков — 2008 и 2009 г.р.

Младшего мальчика из-под песка достали местные жители и отправили в больницу, говорится на странице Главного управления ГСЧС на Ровенщине.

По данным ведомства, спасатели узнали о том, что детей засыпало песком в карьере в 16:22, а в 19:05 нашли тело старшего мальчика.

"К поискам было привлечено местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек личного состава и две единицы спецтехники", — отмечается в сообщении.

  • На Ровенщине в карьере погиб мальчик facebook.com/dsns.rivne
  • На Ровенщине в карьере погиб мальчик facebook.com/dsns.rivne
  • На Ровенщине в карьере погиб мальчик facebook.com/dsns.rivne
  • На Ровенщине в карьере погиб мальчик facebook.com/dsns.rivne
  • На Ровенщине в карьере погиб мальчик facebook.com/dsns.rivne
  • На Ровенщине в карьере погиб мальчик dsns.gov.ua
  • На Ровенщине в карьере погиб мальчик dsns.gov.ua
  • На Ровенщине в карьере погиб мальчик dsns.gov.ua

Ранее стало известно, что в поселке Смига Ровенской области взорвался неизвестный предмет, в результате взрыва на месте происшествия погибли двое детей — 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.

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