В Ровенской области двое детей погибли в результате взрыва

Прибывшая скорая лишь констатировала смерть детей / УНИАН

В Ровенской области в поселке Смига взорвался неизвестный предмет, в результате чего погибли двое детей.

В ГСЧС сообщили, что при попытке открытия сейфа, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе, произошел взрыв неустановленного предмета. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик погибли на месте. Взрыв повредил окна и двери здания.

Дети пришли в гости к дедушке в дом напротив, но его не оказалось дома.

Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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