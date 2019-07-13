В Ровенской области двое детей погибли в результате взрыва

13 июля 2019, 15:04

Непонятный предмет рванул, и лишил жизни мальчика и девочку.

скорая
Прибывшая скорая лишь констатировала смерть детей / УНИАН

В Ровенской области в поселке Смига взорвался неизвестный предмет, в результате чего погибли двое детей.

В ГСЧС сообщили, что при попытке открытия сейфа, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе, произошел взрыв неустановленного предмета. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик погибли на месте. Взрыв повредил окна и двери здания.

Дети пришли в гости к дедушке в дом напротив, но его не оказалось дома. 

Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее произошел взрыв в Киеве: в полиции назвали число погибших. Фото 18+.

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смерть дети Ровенская область
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