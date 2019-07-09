Загадочная смерть матери и двух сыновей в Скадовске: шокирующие подробности

Ольга найдена мертвой вместе со своими сыновьями / Фото: скриншот видео ТСН

В Скадовске в съемной квартире найдена мертвой 34-летняя риелтор из Херсона Ольга Бунина. Нашел тела бывший муж погибшей, который не мог долгое время связаться с экс-супругой.

Как сообщает ТСН, женщина с сыновьями приехала из Херсона и поселилась в 500 метрах от моря.

Какое-то время семья традиционно отдыхала, однако впоследствии Ольгу нашли мертвой с полиэтиленовм пакетом на голове, а рядом лежали без признаков жизни мальчики семи и девяти лет.

Владелец жилья никаких подробностей о квартиросъемщиках не знает. Квартира специально была приобретена для сдачи в аренду в курортный сезон.

"Здесь во многих квартирах живут отдыхающие. Но кто они – мы не знаем", - делится наблюдениями местная жительница Скадовска.

В день гибели мать с сыновьями вообще никто не видел. Отдыхали они тихо, из квартиры не раздавалось никаких звуков.

Предварительно отмечается, что признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было.

"Во время осмотра на телах погибших видимых телесных повреждений обнаружено не было. Имеющиеся признаки асфиксии у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Ирина Атаманенко.

По предварительному заключению экспертов, мальчики умерли первыми, а впоследствии – мать.

Местные жители распространяют слухи, что женщина детей отравила, а потом покончила жизнь самоубийством.

"Говорят, что она отравила детей. Дети заснули, а она надела мешок на голову и задушилась сама", - утверждают очевидцы расследования.

Имеется информация, что женщина была в разводе с мужем и в последнее время находилась в депрессии.

Правоохранители изымают видео с камер наружного наблюдения и опрашивают местных жителей.

Как ранее сообщалось, установить причину смерти погибших пока что невозможно – вскрытие не начиналось, так как не было соответствующего постановления суда.