Загадочная смерть матери и двух сыновей в Скадовске: шокирующие подробности

9 июля 2019, 21:33

Появилась версия, что женщина могла убить мальчиков и свести счеты с жизнью.

Ольга найдена мертвой вместе со своими сыновьями / Фото: скриншот видео ТСН

В Скадовске в съемной квартире найдена мертвой 34-летняя риелтор из Херсона Ольга Бунина. Нашел тела бывший муж погибшей, который не мог долгое время связаться с экс-супругой.

Как сообщает ТСН, женщина с сыновьями приехала из Херсона и поселилась в 500 метрах от моря.

Какое-то время семья традиционно отдыхала, однако впоследствии Ольгу нашли мертвой с полиэтиленовм пакетом на голове, а рядом лежали без признаков жизни мальчики семи и девяти лет.

Владелец жилья никаких подробностей о квартиросъемщиках не знает. Квартира специально была приобретена для сдачи в аренду в курортный сезон.

"Здесь во многих квартирах живут отдыхающие. Но кто они – мы не знаем", - делится наблюдениями местная жительница Скадовска.

В день гибели мать с сыновьями вообще никто не видел. Отдыхали они тихо, из квартиры не раздавалось никаких звуков.

Предварительно отмечается, что признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было.

"Во время осмотра на телах погибших видимых телесных повреждений обнаружено не было. Имеющиеся признаки асфиксии у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Ирина Атаманенко.

По предварительному заключению экспертов, мальчики умерли первыми, а впоследствии – мать.

Местные жители распространяют слухи, что женщина детей отравила, а потом покончила жизнь самоубийством.

"Говорят, что она отравила детей. Дети заснули, а она надела мешок на голову и задушилась сама", - утверждают очевидцы расследования.

Имеется информация, что женщина была в разводе с мужем и в последнее время находилась в депрессии.

Правоохранители изымают видео с камер наружного наблюдения и опрашивают местных жителей.

Как ранее сообщалось, установить причину смерти погибших пока что невозможно – вскрытие не начиналось, так как не было соответствующего постановления суда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:28
Пять партий проходят, три – под вопросом: обнародован опрос по выборам в Верховную Раду
22:16
Время истекает: Путину пригрозили жесткой ответкой за украинских моряков Видео
21:59
Словакия предлагает "нормандской четверке" встретится в Братиславе
21:33
Загадочная смерть матери и двух сыновей в Скадовске: шокирующие подробности Видео
21:29
"Всего три вещи": Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным Видео
21:27
Стража бдит: коты на хуторе задали взбучку "чумачечей" лисе - опубликовано видео Видео
20:45
Канделаки и Соловьев поспорили из-за мата в Грузии в адрес Путина
20:22
Танці з зірками 2019: список судей и новые интриги
20:13
Эстонский дипломат сменил Мингарелли на посту главы представительства ЕС в Украине
20:09
Стрыцова сразится с Уильямс в полуфинале Уимблдона
19:58
Glovo – баттл: в Киеве курьеры службы доставки сошлись в рукопашной Видео
19:55
"Неприятно смотреть": Пугачева взволновала поклонников внешним видом
19:42
Из Швеции депортируют украинку, потерявшую ногу во время теракта
19:40
Вороновский принес Украине вторую медаль на Всемирной Универсиаде
19:33
"Это неизбежно": Путин "предсказал" будущее России и Украины Видео
19:13
"Сисей совсем нет": Гагарина взбудоражила неоднозначным интимным фото
19:08
Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона Видео
19:06
Парада не будет: Зеленский предложил на День независимости дать военным премии Видео
19:02
"Пиратский" шрифт на купюре: в Нацбанке ответили на обвинения
18:38
"Помогите… Доктора поищите": на встрече с Путиным произошла неприятность Видео
18:37
Насалику грозит до двух лет лишения свободы за недостоверные данные в е-декларации – САП
18:21
"Порнхаб какой-то": в Сети смеются над креативом команды Тимошенко
18:15
Mozgi на Atlas Weekend выступят в совершенно новом формате Видео
18:04
Против владельцев NewsOne завели уголовное дело, Луценко рассказал детали Видео
18:01
"Если пересеку границу с Россией, то сразу стану предателем " - украинский футболист
17:58
"Ничего не вижу": суд определился с приговором Труханову Видео
17:57
"Пусто тут, гоблин Аксёнов ё*нулся": на фото показали "сумасшедший наплыв" туристов в аннексированном Крыму Фото
17:43
Реал взял на предсезонные сборы украинского вратаря
17:32
Зеленский назначил пограничника замглавы внешней разведки
17:29
Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона
17:23
Вместо головы – гиря, отрезаны кисти: на пляж в Крыму прибило изувеченный труп мужчины
17:18
Иловайск: дата выхода и трейлер фильма про войну на Донбассе Видео
16:50
Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона
16:49
"Пиз...": Ласковый Май истерически матерясь самозабанился в Грузии
16:49
Зеленский сделал серьезное заявление о евробляхах Видео
16:38
Зеленский вернул экс-посла в Беларуси переговорщиком в минскую ТКГ
16:29
В ПА ОБСЕ признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными
16:15
"Мразь и подонок": Кадыров пригрозил грузинскому журналисту за маты в адрес Путина Видео
16:08
Кара за непризнание Крыма украинским: Парубий инициировал изменения в Уголовный кодекс
16:04
Появились жуткие подробности хладнокровного убийства матери и двух детей в Скадовске
16:02
"Много чести": Путин прокомментировал матерные оскорбления от грузинского телеведущего Видео
15:48
Победителя Лиги чемпионов ограбили в Лос-Анджелесе
15:28
"Говорят, что взорвалась АЭС": в Ростовской области РФ паника из-за непонятных взрывов
15:28
Детективы НАБУ задержали руководителя Фонда госимущества – СМИ
15:17
Пятеро детей изнасилованы за сутки: в полиции забили на тревогу из-за ужасающей статистики педофилии
15:16
"Фатальная ночь": астролог предупредила об опасности серединной точки коридора затмений Видео
14:56
Олимпик подал иск в Спортивный арбитражный суд
14:44
"Жопу целовать, мацать не будут": переговоры чиновников Минобороны о дефектных бронежилетах слили в Сеть Фото Видео
14:32
Беленюк и Верняев пригласили Зеленского на встречу
14:29
"Злобные инвалиды": в Госдуме опустились до оскорблений в адрес Украины и Грузии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять