Появились жуткие подробности хладнокровного убийства матери и двух детей в Скадовске

Вскрытие, которое определит причину смерти погибших, пока не начиналось / УНИАН

В Скадовске Херсонской области 8 июля мужчина в арендованной квартире нашел тела своей 33-летней экс-жены и двоих сыновей – 7 и 9 лет.

Женщину нашли с полиэтиленовым пакетом на голове, тесно замотанным на шее скотчем, передает kherson.net.ua, ссылаясь на собственный источник в полиции.

Версия о самоубийстве кажется правоохранителям неправдоподобной: надеть себе на голову пакет возможно, а вот самостоятельно обмотать его скотчем так плотно, чтобы через края не проходил воздух - уже сложнее.

Тела сыновей убитой нашли в другой комнате – на кроватях. Видимых телесных повреждений полицейские не обнаружили.

Установить причину смерти погибших пока что невозможно – вскрытие не начиналось, так как не было соответствующего постановления суда.

Правоохранители, тем не менее, начали уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Его будут вести в следственном управлении ГУ Нацполиции Херсонщины.

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