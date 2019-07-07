"Была полураздета, могли изнасиловать": появились тягостные детали хладнокровного убийства гардеробщицы Рады

7 июля 2019, 14:32

Тело парламентской гардеробщицы нашли родственники, а не полиция.

Тело Антонины Шпир нашли родственники / Фото: Facebook/Киев Оперативный

5 июля, в Вишневом Киевской области провели в последний путь 66-летнюю гардеробщицу Верховной Рады Антонину Шпир, которую хладнокровно задушили в кукурузном поле.

Стало известно, что тело убитой женщины в течение трех дней искали родственники погибшей. Сын Антонины Шпир обратился в полицию еще 1 июля, на следующий день после исчезновения матери.

Тело парламентской гардеробщицы нашли родственники, а не полиция, сообщил начальник Макаровского отделения полиции Олег Кравчук.

 "Родственники искали пропавшую женщину один день, второй, третий, прочесывали кукурузное поле, и на третий день в 300 метрах от того места, где находилась остановка, с которой она должна была уехать, было найдено тело", - сказал Кравчук, передает Магнолия ТВ.

Читайте также"Не наступила эрекция, перевозбудился": обнародованы жуткие детали убийства 11-летней Дарьи ЛукьяненкоНачальник районной полиции также уточнил, что Антонина Шпир вышла с дачи в воскресенье, 30 июня.

По предварительным выводам следователей, которые прибыли на место убийства, женщина умерла от механической асфиксии. К тому же она была полураздетая, поэтому вполне вероятно, что ее могли изнасиловать. Также при женщине не было некоторых личных вещей и денег. То есть причин для совершения такого преступления могло быть несколько – от сексуального характера до ограбления.

Напомним, ранее сообщалось, под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Верховной Рады.

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