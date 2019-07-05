Под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Верховной Рады

Антонину Шпир нашли мертвой в поле / Фото: Facebook/Киев Оперативный

В Киевской области в поле кукурузы нашли мертвой 66-летнюю сотрудницу гардероба Верховной Рады Антонину Шпир.

"Антонина Федоровна 02.09.1953 года рождения. 29.06.2019 вышла из маршрутки Фастов-Юровка между Вильна и Юровка. Пошла через поле кукурузы и лес в село Дыминовку. Скорее всего, была в длинной юбке и заколотыми в дульку волосами. До сих пор не выходит на связь", - сообщал в Facebook паблик Киев Оперативный.

Как сообщает издание Страна, позже стало известно, что женщину нашли мертвой в поле кукурузы. Подробности преступления в полиции не сообщают.

/ Фото: Facebook/Киев Оперативный

Комментаторы пишут под постом об исчезновении, что Антонина была добрым, позитивным и отзывчивым человеком.

Затем информацию о гибели сотрудницы Верховной Рады подтвердили нардепы Радикальной партии Олег Ляшко и Андрей Лозовой.

"Тетя Тоня, спите спокойно, никак не верится, такой замечательный и светлый человечек", - написал Ляшко.

"Когда впервые прочитал - так надеялся, что это фейк ... Но смерть выбирает лучших ...И таким мерзким способом она выбрала такого прекрасного, искреннего и доброго человека ...Царство вам небесное, дорогая тетя Тоня ..." – отметил Лозовой.

Напомним, на Львовщине в Золочевском районе в селе Бужок из-за сдвига песка умер 7-летний мальчик.