Под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Верховной Рады

Женщина внезапно пропала после того, как вышла из маршрутки.
В Киевской области в поле кукурузы нашли мертвой 66-летнюю сотрудницу гардероба Верховной Рады Антонину Шпир.
"Антонина Федоровна 02.09.1953 года рождения. 29.06.2019 вышла из маршрутки Фастов-Юровка между Вильна и Юровка. Пошла через поле кукурузы и лес в село Дыминовку. Скорее всего, была в длинной юбке и заколотыми в дульку волосами. До сих пор не выходит на связь", - сообщал в Facebook паблик Киев Оперативный.
Как сообщает издание Страна, позже стало известно, что женщину нашли мертвой в поле кукурузы. Подробности преступления в полиции не сообщают.
Комментаторы пишут под постом об исчезновении, что Антонина была добрым, позитивным и отзывчивым человеком.
Затем информацию о гибели сотрудницы Верховной Рады подтвердили нардепы Радикальной партии Олег Ляшко и Андрей Лозовой.
"Тетя Тоня, спите спокойно, никак не верится, такой замечательный и светлый человечек", - написал Ляшко.
"Когда впервые прочитал - так надеялся, что это фейк ... Но смерть выбирает лучших ...И таким мерзким способом она выбрала такого прекрасного, искреннего и доброго человека ...Царство вам небесное, дорогая тетя Тоня ..." – отметил Лозовой.
Напомним, на Львовщине в Золочевском районе в селе Бужок из-за сдвига песка умер 7-летний мальчик.