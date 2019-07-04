В Львовской области песком насмерть засыпало 7-летнего мальчика

Ребенок погиб из-за сдвига песка / Из открытых источников

На Львовщине в Золочевском районе в селе Бужок из-за сдвига песка умер 7-летний мальчик.

О смерти ребенка копам сообщили медики, рассказали в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, семилетний мальчик играл в куче песка возле двора. В какой-то момент песок сдвинулся и присыпал ребенка, он скончался до приезда медиков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой несчастный случай.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Ранее вол Львове в маршрутке 19-летний парень устроил стрельбу.