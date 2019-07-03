Во Львове в маршрутке 19-летний парень устроил стрельбу

Во Львове 2 июля около 22 часов вечера 19-летний парень во время движения маршрутки устроил стрельбу в салоне.

Горожане задержали нарушителя, а затем вызвали полицию. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Как выяснили правоохранители, во время проезда в маршрутном такси молодой человек вел себя неадекватно, на замечания пассажиров не реагировал, а в дальнейшем - вытащил оружие и осуществил один выстрел.

Когда на место происшествия прибыли инспекторы, они увидели парня, рядом с ним на полу лежал стартовый пистолет, а при поверхностной проверке у него обнаружили магазин и патрон.

При виде полицейских у юноши внезапно начались судороги, ему вызвали скорую и увезли в больницу. Как оказалось, парень симулировал приступ, его доставили в участок и вызвали туда мать.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее под Киевом разгневанный мужчина устроил стрельбу во время сьемок Битвы экстрасенсов.