Под Киевом разгневанный мужчина устроил стрельбу во время сьемок Битвы экстрасенсов

Мужчина устроил стрельбу на сьемках шоу Битва экстрасенсов / Skelet-info

В Вышгороде Киевской области житель города с пистолетом напал на сьемочную группу телеканала СТБ, когда те снимали шоу Битва экстрасенсов в одном из многоквартирных домов.

Мужчине не понравились непонятные ритуалы провидцев, разбросанные иглы и расставлены свечи. Он выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Журналисты вызвали полицию, которые и усмирили разьяренного жителя. Никто из людей никто не пострадал.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. В дальнейшем вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы.

Полиция на месте происшествия нашла пистолет и гильзы / kv.npu.gov.ua

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Также работники полиции устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.

Мужчина выстрелил несколько раз в землю / kv.npu.gov.ua

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