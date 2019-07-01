Под Киевом разгневанный мужчина устроил стрельбу во время сьемок Битвы экстрасенсов

Жителя Вышгорода разозлили непонятные ритуалы провидцев.
В Вышгороде Киевской области житель города с пистолетом напал на сьемочную группу телеканала СТБ, когда те снимали шоу Битва экстрасенсов в одном из многоквартирных домов.
Мужчине не понравились непонятные ритуалы провидцев, разбросанные иглы и расставлены свечи. Он выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Журналисты вызвали полицию, которые и усмирили разьяренного жителя. Никто из людей никто не пострадал.
На месте происшествия сотрудники полиции изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. В дальнейшем вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы.
По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Также работники полиции устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.
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