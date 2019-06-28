В России расстреляли представителя известного бойцовского клуба

Илья Тягун / TLTgorod

В Тольятти убили директора бойцовского клуба Ахмат Илью Тягуна. Его расстрелял некий Азиз Хидиров, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел возле дома убитого. Мужчины о чем-то разговаривали и попрощались, после чего Хидиров достал из-за спины пистолет и произвел от четырех до шести выстрелов в упор. У погибшего было четверо детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Убийство. По данным СМИ, Хидиров ранее был судим за вымогательство, хулигантство и причинение тяжкого вреда здоровью. Тягун также имеет криминальное прошлое, в 2013 году его обвинили в вымогательстве.

Отметим, что клуб Ахмат был основан в 2014 году главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Напомним, что недавно в Тольятти убили известного российского дзюдоиста Евгения Кушнира.