В России убили известного спортсмена

Евгений Кушнир погиб от выстрела / Волжские новости

В ходе конфликта в одном из тольяттинских кафе был убит 27-летний мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир, сообщает Р-Спорт.

Трагедия произошла в кафе Левша, которое располагается в Центральном районе города. Причиной конфликта стала задолженность за поставленную сельскохозяйственную продукцию. Спортсмену выстрелили в голову из травматического пистолета. Кроме того, в больницу попал друг погибшего. У него множественные ножевые ранения, за его жизнь сейчас борются врачи.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Один из подозреваемых задержан, еще один объявлен в розыск.

Напомним, что недавно в Москве до смерти забили мастера спорта по борьбе Сергея Чуева.