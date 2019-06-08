Мастера спорта по борьбе до смерти забили в Москве

Сергей Чуев / news-r.ru

Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы. 34-летний спортсмен заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы.

Инцидент произошел в ночь на субботу на Южнобутовской улице, сообщил Пятый канал. В ответ на замечание спортсмена трое злоумышленников начали его жестоко избивать, нанося удары руками и ногами в область головы.

Конфликт случился на берегу пруда. Хулиганы не стали останавливаться, даже когда спортсмен упал в воду. Они продолжали избивать спортсмена, пока тот не утонул. Девушка, которую он защищал после потасовки пыталась достать спортсмена из воды и звала на помощь. Из пруда Чуева достали прохожие. После чего его пытались откачать, однако, спасти его не удалось.

Предполагаемые преступники скрылись с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье Убийство.

Напомним, что недавно в Киеве за убийство был задержан кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу Павел Очеретяный.