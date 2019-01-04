Украинскому боксеру объявили подозрение из-за убийства сотрудника УГО

В Киеве задержали и объявили о подозрении 36-летнему местному жителю за убийство сотрудника Управления государственной охраны (УГО).

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 объявлено о подозрении мужчине, который ночью 2 января 2019 года во время уличного конфликта нанес смертельную травму местному жителю", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева в Facebook.

Трагедия произошла на улице Саперное поле на Печерске.

"Подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте", - отметили в прокуратуре.

При этом мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении указанного преступления, с места происшествия скрылся и только вечером 3 января 2019 года вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции.

"Задержанным оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу", - говорится в сообщении.

Указанного человека задержали и объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемым в убийстве оказался украинский боксер Петр Очеретяный. До этого он провел 10 боев на профессиональном ринге.

Убитый был капитаном в Управлении государственной охраны, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства. Его звали Василий Хмелюк, ему было 26 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Полтавщине полицейские после разбоя и избиения пытались убить мужчину.