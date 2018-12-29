"Профессиональные палачи": полицейские после разбоя и избиения пытались убить мужчину – СМИ

29 декабря 2018, 23:57

В Кременчуге патрульные ограбили избитого человека, который просил их о помощи.

Шеврон полиция
Полицейских обвинили в попытке убийства / УНИАН

В Кременчуге Полтавской области полицейские ограбили и пытались убить мужчину, которого до этого жестоко избили их коллеги, находившиеся в нетрезвом состоянии.

Как пишет Кременчугская газета, инцидент произошел вечером 27 декабря.

"Патрульных было двое. Они были не на службе. Были на подпитии и проходили в районе центрального рынка, где ударили по капоту одну из машин. Мужчина из другой компании сделал им вежливое замечание, а в ответ получил множественные удары по голове и телу. Побит был и друг этого мужчины. Прохожие вызвали полицию и на место драки приехал экипаж патрульных", - говорится в материале.

Журналисты рассказали, что после того, как патрульные, увидев, что участниками драки являются их коллеги, просто приняли их сторону.

"Они сильно избитого мужчину посадили в служебное авто и решили везти не в больницу, а вывезти за город. По одной из версий, они даже хотели его утопить, но не нашли подъезда к речке. Тогда патрульные просто ограбили избитого человека, который просил их о помощи. Уже потом врачи установят мужчине многочисленные диагнозы и самый тяжелый из них — перелом основания черепа.

Источник издания действия патрульных в этом случае охарактеризовал так: "Патрульные действовали, как профессиональные палачи". Более того, он говорит, что побитые и их родственники просили местное руководство патрульных содействовать расследованию этого случая, но случилось не так, как думалось. По одной из версий, родственникам сказали, что они ничего не докажут", - рассказали авторы статьи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пьяный полицейский отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон.

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