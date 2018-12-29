В Кременчуге пьяные полицейские избили и ограбили прохожего

Полицейские нанесли прохожему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями.
В городе Кременчуг Полтавской области четверо пьяных полицейских избили и ограбили прохожего.
Об этом сообщил пресс-центр Госбюро расследований Украины (ГБР).
"29 декабря следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, совместно с сотрудниками управления Департамента внутренней безопасности Управления Национальной полиции в Полтавской области задержаны четверо сотрудников Национальной полиции, совершивших разбойное нападение на прохожего", - сообщили в ГБР.
Полицейские нанесли прохожему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и "Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц".
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный полицейский отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон.