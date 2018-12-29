Два нокдауна: на Днепропетровщине злой водитель жестко наказал пешеходов-нарушителей

В Каменском водитель устроил разборки на дороге / ТСН

В Каменском Днепропетровской области драка на дороге попала на камеру наблюдения.

На видео, выложенном на Youtube-канале Dnepronet, зафиксированы разборки между водителем ВАЗа и пешеходами-нарушителями.

Трое пешеходов переходили четырехполосный проспект Юбилейный в неположенном месте. Сначала шла женщина с собакой, при этом пес едва не попал под колеса авто. Водитель ВАЗа притормозил, выскочил из авто и ударил даму по голове, отчего она упала в сугроб.

Далее водитель решил разобраться с ее спутниками. При этом одному из них достался удар в лицо, от чего он опрокинулся прямо на проезжую часть, едва не попав под колеса другой машины.

Отметим, что мнения пользователей в Сети относительно разборок на дороге разделились:

"Всё правильно сделал!!! Аварийку только забыл включить", "Третий вообще в рубашке родился. И дорогу целым перешел и по е*лу не получил. Такого в бизнес-партнеры брать надо, пропетляет", "Я думал он вышел поздравить с наступающим, а он заодно и с наступившим поздравил", "Да что этот неудачник на тазу правильно сделал? Только злость выместил на ещё более слабых. Такие ущербы ищут повод малейший при этом анализируют, кому въ**аь, а кому нет. Тут аж бежал радостно. А был там мужик покрепче, ущерб бы проехал матерясь. Гниль вообщем", "И так же поступать с водителями которые на красный ездят и на пешеходке людей сбивают", "На жигулях ездит, баб бьет. Бедный, не сложилось в жизни ничего, от того и злой", "Самое главное что собака не пострадала. Я за нее переживал", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, ранее в Херсоне активисты едва не задушили чиновника.