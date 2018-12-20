"Убить готов": в Херсоне активисты едва не задушили чиновника

Активисты решили силой доказать чиновнику его неправоту / Фото: скриншот из видео

В Херсоне активные граждане устроили разборки с начальником ГАСКа Ростиславом Маршаком.

Видео инцидента, который произошел в кабинете чиновника, опубликовал в Facebook Константин Шульга.

Местное издание Kherson.net.ua сообщает, что к чиновнику пришли жильцы двух домов по улице Белинского, которые возмущены несанкционированными строительными работами. Люди жалуются, что стройка провоцирует разрушение их домов и может привести к необратимым последствиям.

Однако чиновник выслушать людей не захотел и распорядился написать заявление на его имя.

Возмущенные жильцы не хотели безрезультатно покидать кабинет. Маршак попытался уйти с рабочего места и скрыться от разгневанных людей. Женщины закрыли ему проход, чиновник толкнул одну из них, что привело к падению. После этого присутствующие мужчины повалили Маршака на пол, начали душить и требовать реакции на чиновничий произвол.

Ну, вот как это назвать... Херсон. ГАСИ. Опубликовано Константином Шульгой Четверг, 20 декабря 2018 г.

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