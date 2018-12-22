В Киеве пьяный коп ограбил 12-летнюю школьницу

22 декабря 2018, 01:30

Инцидент с ограблением школьницы пьяным копом произошел в районе

Полиция
Полицейский / facebook.com/MVS

В одном из киевских скверов пьяный сотрудник полиции напал на 12-летнюю девочку и отобрал у нее смартфон.

Соответствующее сообщение опубликовали представители "Государственного бюро расследований". "На мою младшую дочь Яну (12 лет), в парке за кинотеатром Тампере в 18:00 напали двое взрослых ребят 19 и 26 лет. Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон", - заявила мать пострадавшей. Женщина утверждает, что ее дочку повалили на снег, закрыли рот рукой и отобрали смартфон. Девочку "отбили" двое мужчин, шедших забирать своих детей из дошкольного учреждения.

Быстро выяснилось, что одним из нападавших на девочку являлся сержант полиции Главка Нацполиции по Киеву. Кроме того, во время совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии. Злоумышленник задержан. За совершенное преступление ему, согласно статье 208 УК Украины, угрожает от трех до семи лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове пьяные полицейские устроили драку с охраной ночного клуба.

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Киев Украина ограбление смартфон нацполиция полицейский пьяный мужчина
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