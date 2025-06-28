Оплатила суррогатную мать: Леся Никитюк сделала заявление

Кратко:
- В чем снова обвинили Лесю Никитюк
- Как она отреагировала
Не успела общественность отойти от новости про беременность модели и телеведущей Леси Никитюк, как она огорошила новым сообщением о том, что уже мама.
На своей странице в Instagram, она поделилась трогательными фото с новорожденным малышом, а также показала, как ее забирал из столичного роддома любимый мужчина.
Поклонники телеведущей с пониманием отнеслись к ее желанию сохранить долгожданное событие в тайне. Но нашлись и такие, которые усмотрели злой умысел и "искрометно" "разоблачили" "тайный план" Никитюк.
Так, ведущая перепостила ответ на сториз своей подписчицы, возмутившейся видео в YouTube, в котором предполагается, что звезда не сама вынашивала ребенка.
"Первая рекомендация: Леся Никитюк всех обманывает. Около 50к просмотров! Женщину обвиняют в маленьком животике и хорошем белье", - написала Никитюк, отреагировав на абсурдное заявление.
Надо отдать должное ведущей, она с юмором отреагировала на "заявление". "Всем желаю таких обвинений", - написала она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее писал Главред, 15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. От жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука, она родила сына.
Ранее жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравилавозлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.
Вас также может заинтересовать:
- Леся Никитюк беременна первенцем: какой была реакция жениха ведущей
- Леся Никитюк показала новорожденного сына: первые фото
- "В кайф": Леся Никитюк впервые открыто прокомментировала материнство
Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред