Оплатила суррогатную мать: Леся Никитюк сделала заявление

До Леси Никитюк добрались "правдолюбы": в чем обвиняют ведущую.

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Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

В чем снова обвинили Лесю Никитюк

Как она отреагировала

Не успела общественность отойти от новости про беременность модели и телеведущей Леси Никитюк, как она огорошила новым сообщением о том, что уже мама.

На своей странице в Instagram, она поделилась трогательными фото с новорожденным малышом, а также показала, как ее забирал из столичного роддома любимый мужчина.

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На Лесю Никитюк "посыпались" новые сплетни / Фото Instagram/lesia_nikituk

Поклонники телеведущей с пониманием отнеслись к ее желанию сохранить долгожданное событие в тайне. Но нашлись и такие, которые усмотрели злой умысел и "искрометно" "разоблачили" "тайный план" Никитюк.

Так, ведущая перепостила ответ на сториз своей подписчицы, возмутившейся видео в YouTube, в котором предполагается, что звезда не сама вынашивала ребенка.

На Лесю Никитюк "посыпались" новые сплетни / Фото Instagram/lesia_nikituk

"Первая рекомендация: Леся Никитюк всех обманывает. Около 50к просмотров! Женщину обвиняют в маленьком животике и хорошем белье", - написала Никитюк, отреагировав на абсурдное заявление.

Надо отдать должное ведущей, она с юмором отреагировала на "заявление". "Всем желаю таких обвинений", - написала она.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. От жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука, она родила сына.

Ранее жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравилавозлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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