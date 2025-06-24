"Не мацать": Никитюк показала "сосуды" для кормления

Кратко:
- Что показала Леся Никитюк
- Как она посмеялась на своим положением
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, делится своими мамскими буднями, которые в новинку для нее самой.
Ведущая делает это с присущим для нее юмором. На этот раз, на своей странице в Instagram, она решила пошутить над своими "сосудами" для кормления. Никитюк показала свою грудь и подписала фото: "Не мацать! Только для кормления. Пока что".
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Как ранее писал Главред, 15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. От жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука, она родила сына.
Ранее жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравила возлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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