"Не мацать": Никитюк показала "сосуды" для кормления

Леся Никитюк посмеялась над своим состоянием и показала фото.

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Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Что показала Леся Никитюк

Как она посмеялась на своим положением

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, делится своими мамскими буднями, которые в новинку для нее самой.

Ведущая делает это с присущим для нее юмором. На этот раз, на своей странице в Instagram, она решила пошутить над своими "сосудами" для кормления. Никитюк показала свою грудь и подписала фото: "Не мацать! Только для кормления. Пока что".

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Леся Никитюк показала свою грудь и пошутила / Фото Instagram/ lesia_nikituk

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Как ранее писал Главред, 15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. От жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука, она родила сына.

Ранее жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравила возлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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