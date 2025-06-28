США могут нанести мощный удар по РФ: названо главное условие и вероятные сроки

До конца года Дональд Трамп вряд ли предпримет какие-то серьезные такие меры в отношении России.

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США могут ввести санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Важное из заявлений Коваленко:

Китай сейчас поглощает Россию своей помощью – это вассализация

До конца года Трамп вряд ли предпримет какие-то серьезные меры против РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, способен ли Дональд Трамп продемонстрировать и в отношении РФ такую же решимость, как и в отношении Ирана.

"Россия – не союзник Китая, а его сырьевой придаток. Действия Китая нам не на пользу. По сути, Китай сейчас поглощает Россию своей помощью – это вассализация. А вот что сделает Дональд-"две недели" Трамп – через две недели увидим. Если не увидим, то подождем еще две недели. И так до бесконечности", - сказал он в комментарии Главреду.

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Эксперт говорит, что до конца года Трамп вряд ли предпримет какие-то серьезные такие меры в отношении России.

"Трамп может это сделать только под давлением Конгресса и Сената, только под давлением внутриполитической ситуации в США. Но Трамп этого никогда не сделает добровольно или под внешним давлением или европейских партнеров, или наших дипломатов. Поэтому надо активизировать внутренние политические силы в США, чтобы они заставили Трампа не быть Дональдом-"две недели", а быть Дональдом-"сейчас я вам покажу", - считает он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник не исключил, что ближе к выборам Конгресса США можно ждать изменения позиции Трампа в отношении России.

"Вполне возможно. Особенно с учетом того, что республиканцы сейчас теряют много электоральных баллов и электоральной поддержки. И все это происходит именно из-за Дональда Трампа", - добавил Коваленко.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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