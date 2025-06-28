Человек самой мирной в мире профессии: в Одессе россияне дроном убили учительницу

Враг убил супругов, которые недавно стали бабушкой и дедушкой.

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Россияне разрушили жизнь еще одной семьи / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, t.me/truonline

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Этой ночью в Одессе погибла учительница

Женщина вместе с мужем недавно стала бабушкой и дедушкой

В ночь на 28 июня страна-агрессор Россия атаковала Одессу. Вражеский дрон попал в многоэтажку, в результате погибли супруги Екатерина и Валентин.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Геннадий Труханов. По его словам Екатерина Борсинская была человеком самой мирной в мире профессии - учительницей, социальным педагогом Михайловского лицея.

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Это впоследствии подтвердили и в учебном заведении. Коллеги написали, что Екатерина была чутким наставником для детей, советчиком для родителей, замечательным человеком с большим сердцем и профессиональным педагогом.

"Это невыразимая потеря для всех, кто знал Екатерину Валентиновну лично: ответственный, порядочный, честный и добрый человек; профессиональный, творческий педагог, профессионал своего дела. К сожалению, война не щадит никого... Память о Екатерине Валентиновне навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Журналистка Зоя Казанжи также рассказала, что прямо перед полномасштабным вторжением Екатерина с Валентином стали бабушкой и дедушкой, у них появилась внучка. Но нарадоваться ею они успели только 3 года.

"Никогда не знаешь, кто будет следующим. Этой ночью не ты. Этой ночью они - молодые, энергичные, полные планов и мечтаний. Мгновение - и все. Жизнь еще одной семьи разрушена навсегда", - написала она.

Атака на Одессу 28 июня - что известно

Напомним, около полуночи 28 июня российские оккупанты нанесли удар дронами по Одессе. Сначала стало известно о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей.

По состоянию на утро выяснилось, что в результате атаки есть двое погибших - спасатели достали из-под завалов тела супругов. Шесть человек пострадали.

Впоследствии, как писал Главред, представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что особенностью этой атаки стало ограниченное количество использованных дронов, что является редкостью по сравнению с предыдущими массированными налетами.

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Кто такой Геннадий Труханов? Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия.

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