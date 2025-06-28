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"Крым принадлежит России": вдова Навального зашкварилась скандальным заявлением

Алексей Тесля
28 июня 2025, 17:27
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Проблема осложняется тем, что миллионы жителей региона уже получили российские паспорта, говорит Юлия Навальная.
Навальная, Крым
Юлия Навальная опозорилась скандальным заявлением / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/chief39, скриншот

Главное:

  • Оккупированный Крым фактически принадлежит России, заявила Навальная
  • Миллионы жителей региона уже получили паспорта РФ, говорит она

Юлия Навальная, вдова покойного российского оппозиционного политика Алексея Навального, в своём выступлении в Финляндии заявила, что на данный момент оккупированный Крым фактически принадлежит России.

Видео с её заявлением было опубликовано платформой United24. Навальная отметила, что вопрос о принадлежности Крыма остаётся крайне сложным.

видео дня

"Крым – это территория Украины, однако на практике он сейчас контролируется Россией. Проблема осложняется тем, что миллионы жителей региона уже получили российские паспорта. Даже украинские власти признают, что ситуация неоднозначная", – сказала она.

Навальная подчеркнула, что на данный момент полуостров находится в руках России, и процесс его возвращения Украине будет сопряжён с большими трудностями.

Платформа United24 прокомментировала слова Навальной, напомнив, что оккупация и массовая раздача российских паспортов не могут быть основанием для признания Крыма российской территорией, и добавила, что Навальная должна это понимать.

Как ранее писал Главред, хирург назвал, чем Навального могли убить в колонии. Александр Ванюков утверждает, что остается не так много вариантов, которые могут пролить свет на причины смерти Алексея Навального.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь Навального получила работу в США. Навальная занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба.

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Кто такой Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия.

20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в Берлинскую клинику.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.

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