Кремль травит новым ядом: хирург назвал, чем Навального могли убить в колонии

Александр Ванюков утверждает, что остается не так много вариантов, которые могут пролить свет на причины смерти Алексея Навального.

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/ колаж: Главред, фото: пресслужба Мосміськсуду, РосЗМІ

Официальный документ российских властей о причинах смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии был сфальсифицирован, заявил сосудистый хирург Александр Ванюков.

При этом он ссылается на недавно опубликованные в СМИ документы, которые никак не вяжутся с причиной смерти, которая была опубликована в официальных данных, сообщает Сurrenttime.

"Причиной смерти должна быть какая-то конкретная история. Но если мы говорим про аритмию, то никакой резкой боли в животе, рвоты и прочего (о чем свидетельствуют опубликованные документы, - ред.) там не бывает", - говорит врач.

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Медик утверждает, что остается не так много вариантов, которые могут пролить свет на причины смерти Навального. В частности, это отравление органофосфатами или какими-то похожими на них веществами.

"На любом инсектициде можно прочитать первые симптомы отравления этими веществами при попадании на кожу или внутрь, и они точно укладываются в эту картину (гибели Навального, - ред.). Скорее всего, те, кто использовал это вещество, в принципе, понимали, сколько времени нужно, чтобы не найти его следов, даже если какие-то варианты повторной экспертизы и могут быть предусмотрены", - не исключил он.

Врач уверен, что опубликованный документ от официальных властей РФ совершенно неверный и не подлежит никакой критике.

"На мой взгляд, довольно очевидна насильственная причина смерти, а вовсе не естественная, как нам это пытаются продать", - добавил Ванюков.

Новые детали убийства Навального

Ранее издание The Insider писало, что получило доступ к сотням официальных документов, связанных с Навального в исправительной колонии "Полярный волк". Утверждается, что из окончательной версии документа были убраны упоминания симптомов, которые свидетельствовали о том, что Навальный мог быть отравлен.

The Insider публикует обе версии постановления (они датированы 26 июля 2024 года) и сравнивает их. Как утверждается, в более ранней версии говорится о том, что Навальный 16 февраля "начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание".

В отредактированной версии постановления, которая впоследствии была опубликована, о боли в области живота, рвоте и судорогах не упоминается. Как пишет The Insider, в распоряжении издания есть опись изъятых объектов после смерти Навального, и там тоже фигурируют "образцы рвотных масс", которые якобы были отданы на экспертизу.

Смерть Навального - что известно Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Об этом 16 февраля сообщило тюремное ведомство по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как писали российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб. 17 февраля пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш официально подтвердила смерть политика. "Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея", – написала она в Twitter. Руководители ведущих институтов Европейского Союза отреагировали на смерть Алексея Навального. Они заявили, что за его смерть несет ответственность российский режим. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба. "Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба", – заявил Буданов. 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело оппозиционного политика Алексея Навального его матери. 1 марта в Москве состоялись похороны Навального. Политика похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Проститься с ним пришли тысячи человек.

Смерть Навального

Напомним, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный умер в российской тюрьме. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

Стало известно последнее расследование Навального, после которого его посадили. Российский оппозиционер опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце, который, как он утверждал, принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Алексея Навального его матери. О передаче тела родным сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и отметила, что власть может мешать провести его так, как этого хочет семья.

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