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Катя Кузнецова удивила признанием, кого бы хотела сыграть из украинцев

Алена Кюпели
28 июня 2025, 12:13
97
Украинская актриса Катерина Кузнецова удивила ролью, которую хочет сыграть.
Катя Кузнецова отмечает годовщину со своим парнем
Катя Кузнецова отмечает годовщину со своим парнем / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Кратко:

  • Кого бы хотела сыграть Катерина Кузнецова
  • В каком фильме она бы не снималась

Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, что случилось с ее квартирой в террористической Москве, устроила сессию вопросов-ответов со своими фоловерами.

На своей странице в Instagram, Кузнецова ответила на вопрос о том, кого бы она хотела сыграть в кино. Ответ актрисы оказался нетривиальным. Оказалось, что Кузнецова хотела бы сыграть скандальную блогершу Анну Алхим.

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По словам актрисы, там "есть, что играть". Она также полагает, что образ Алхим в ее исполнении оказался бы интересным.

Катя Кузнецова рассказала об интересной роли
Катя Кузнецова рассказала об интересной роли / Фото Instagram/ katykino

Актрисы также ответила на вопрос о том, в каком бы фильме она никогда не снялась. "Не пойду сниматься, если сценарий сырой и примитивный, где каждый шаг очевиден и не интересен", - рассказывает актриса.

Катя Кузнецова рассказала об интересной роли
Катя Кузнецова рассказала об интересной роли / Фото Instagram/ katykino

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, скандальная украинская блогерша из Днепра Анна Алхим, которая позитивно высказывалась о диктаторе Путине, который начал страшное кровавое вторжение РФ в Украину, а также воротит нос от украинского языка, публично высказывая свое недовольство, может ответить за свою позицию.

Как сообщал Главред, по просьбам многих украинцев, правоохранители открыли уголовное дело против Алхим по статье "Разжигание национальной розни". Соответствующую новость обнародовала народная депутат Наталья Пипа в Facebook.

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