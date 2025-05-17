Возбудили уголовное дело: популярной украинской блогерше грозит тюрьма

Анна Алхим угодила в скандал и теперь против нее открыли уголовное дело.

https://glavred.info/starnews/vozbudili-ugolovnoe-delo-populyarnoy-ukrainskoy-blogershe-grozit-tyurma-10665473.html Ссылка скопирована

Анна Алхим может получить реальный срок / Коллаж Главред, фото Instagram/alkhimova_anna15

Кратко:

Против Алхим открыли уголовное дело

За что может ответить Анна Алхим

Скандальная украинская блогерша из Днепра Анна Алхим, которая позитивно высказывалась о диктаторе Путине, который начал страшное кровавое вторжение РФ в Украину, а также воротит нос от украинского языка, публично высказывая свое недовольство, может ответить за свою позицию.

По просьбам многих украинцев, правоохранители открыли уголовное дело против Алхим по статье "Разжигание национальной розни". Соответствующую новость обнародовала народная депутат Наталья Пипа в Facebook.

видео дня

Анна Алхим попала в скандал / Фото Instagram/ alkhimova_anna15

"Против Алхим полиция открыла уголовное дело за разжигание национальной розни. Следим за ситуацией дальше", – говорится в заявлении.

В то же время, по информации РБК, на блогершу завели дело по трем статьям, одна из которых - за государственную измену.

Ссылаясь на Департамент коммуникаций НПУ, издание сообщает, что кроме разжигания национальной розни, блогерша обвиняется в государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением. Далее в дело будет вмешиваться СБУ.

Анна Алхим попала в скандал / Фото Instagram/ alkhimova_anna15

В свою очередь, реакция Алхим на уголовное дело не заставила себя ждать. В фотоблоге она показала кадры дороги и на русском языке написала: "Третие сутки в пути. Довольна и счастлива с первым в жизни уголовным делом".

Скандальная Алим радуется первому уголовному делу / Фото Instagram/alkhimova_anna15

Отметим, недавно блогер Мандзюк публично возмутилась тем, что Алхим "закатывала глаза", когда на крестинах детей Стаси Макеевой ее попросили спеть украинскую песню.

Анна Алхим попала в скандал / Фото Instagram/ alkhimova_anna15

Критика Мандзюк спровоцировала Алхим на эмоциональный ответ. Она пыталась пристыдить тех, кто высказался против нее и в целом вела себя вызывающе.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, недавно Анна Алхим попала в скандал из-за своих высказываний относительно украинского языка. На своей странице в Instagram блогерша опубликовала сторис, где заявила, что жители западных областей Украины [неразумны] (нецензурная лексика).

А также в соцсетях ракетный удар по больнице в Днепре в 2023 году связали с недавним сообщением скандальной украинской блогерши Анны Алхим в Instagram.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Анна Алхим? Анна Алхим - скандальная инстаблогерша. Настоящее имя – Буряченко Анна Николаевна. Имеет псевдоним "Анна Алхим", фигурантка базы "Миротворец" из-за выражения приверженности Президенту РФ Путину и отрицания российской агрессии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред