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Подкормка томатов: калий и кальций - дуэт для обильного урожая томатов

Марина Иваненко
28 июня 2025, 16:21
197
Подкормка томатов в период плодоношения: как удобрение для томатов с калием и кальцием поможет избежать черной вершинки и получить вкусные и целые плоды.
Как правильно подкармливать помидоры?
Как правильно подкармливать помидоры / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Чем подкормить томаты в период плодоношения
  • Как правильно подкармливать томаты

Залогом хорошего урожая томатов является правильная и своевременная подкормка растений в период вегетации, цветения и формирования плодов. В этом материале Главред расскажет, как лучше подкармливать томаты именно в фазу активного плодоношения.

Авторский подход: проверенная схема с канала "Наша дача"

В видео на YouTube-канале "Наша дача" автор делится эффективной схемой подкормки томатов в период наливания плодов. Главная цель - обеспечить быстрое и равномерное созревание, уменьшить риски недостатка питательных веществ и в целом улучшить качество урожая. Предлагается использовать сочетание двух макроэлементов - калия и кальция, которые действуют синергично.

видео дня

Почему именно эти элементы

Калий отвечает за налив плодов, стимулирует накопление сахаров и усиливает общий метаболизм. Благодаря этому плоды приобретают сочность, плотность и равномерно созревают. Кальций, в свою очередь, обеспечивает прочность клеточных стенок и предотвращает развитие так называемой "черной вершинки" - болезни, при которой на плоде появляется темное, гниющее пятно у цветочного конца. Особенно это актуально в жаркую погоду, когда кальций плохо транспортируется от корневой системы к плодам. При его дефиците в тканях признаки становятся очевидными.

Практическая схема подкормки

Суть схемы заключается в чередовании или сочетании калия (сульфата калия) и кальция (нитрата кальция). Препараты разводят в пропорции 10-15 граммов каждого на 10 литров воды. Готовый раствор вносят или под корень, или применяют для внекорневого опрыскивания. Наилучшие результаты достигаются при условии регулярного внесения - ориентировочно раз в неделю в течение всего периода налива плодов.

Полив и баланс: критически важные факторы

Автор особо отмечает соблюдение правильного режима полива. Пересыхание почвы или ее чрезмерное увлажнение препятствуют эффективному усвоению кальция, даже если он имеется в достаточном количестве. На примере своей теплицы он демонстрирует, как выглядят растения при должном уходе: плоды плотные, без дефектов и с целостной, не потрескавшейся кожурой.

Дозировка и осторожность

Стоит помнить, что превышение рекомендованных доз может иметь обратный эффект. В частности, избыток калия может подавлять усвоение кальция, что нивелирует эффективность всей схемы. Автор советует также чередовать типы подкормок: одну неделю - калийная, на следующей - кальциевая. Возможно и комбинирование обоих элементов в одном растворе, но перед использованием нужно проверить, не образуется ли осадок.

Универсальность метода

Предложенная схема одинаково эффективна как в теплице, так и в открытом грунте. Она позволяет получить здоровые, полноценно налитые плоды, которые хорошо хранятся, имеют привлекательный товарный вид и отличные вкусовые качества. В видео можно наглядно увидеть результаты применения этой технологии подкормки.

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Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

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