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2 признака того, что уже можно копать молодую картошку

Марина Иваненко
25 июня 2025, 11:41
363
Когда копать картошку и как узнать, что картошка уже спелая: состояние ботвы, кожура, погода - проверенные советы.
Коли копати молоду картоплю?
Когда копать молодую картошку? / Колаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Когда собирают молодой картофель
  • Сколько растет молодой картофель

Время уборки картофеля в Украине зависит от сорта и от погодных условий. Чаще всего картофель начинают копать в конце августа и в начале сентября. Если сорта ранние, то сбор урожая начинается еще в середине августа, а если поздние - конец сентября. Как узнать когда можно копать картофель и где правильно его хранить, расскажет Главред.

видео дня

Проверенные признаки спелости клубня от канала "Файні квіти, городина, садочок"

На YouTube-канале "Файні квіти, городина, садочок" автор делится практическим опытом и советами, как правильно определить момент, когда уже пора копать картошку. Это важно не только для того, чтобы получить большой урожай, но и для того, чтобы он хорошо хранился в течение всей зимы. Главный вопрос, на который автор отвечает: когда можно выкапывать картофель?

Когда можно копать молодой картофель: обращайте внимание на ботву

В первую очередь следует обратить внимание на внешний вид растения. Главный признак того, что картофель уже созрел, - состояние ботвы. Если она еще зеленая, это означает, что процесс вегетации продолжается, а клубни еще формируются. В таком случае копать картофель рано, ведь он еще не набрал нужной массы и не сформировал крепкую кожуру.

Когда же ботва начинает желтеть, подсыхать и ложиться на землю - это первый признак того, что созревание картофеля завершилось или близко к завершению.

Кожура скажет правду - спелый ли картофель

Однако ботва - не единственный индикатор спелости. Самым точным способом проверки является визуальная и тактильная оценка кожуры клубня. Если она тонкая и легко сдирается пальцем или ногтем - значит, картофель еще недозрел. Такой молодой клубень действительно вкусный, но совсем не подходит для хранения - быстро портится, может загнить или поразиться болезнями.

Зато у зрелого картофеля кожура крепкая, плотная и не слезает при легком трении. Это - главный признак того, что клубень полностью созрел и готов к выкопке.

Проверка на спелость: простой тест перед уборкой

В видео также подчеркивается, что перед началом массовой уборки стоит сделать пробу: выкопать несколько кустов с разных частей участка и оценить состояние клубней. Если они все равномерно развиты, с крепкой кожурой, - время копать. Если же кое-где картофель еще серый или кожура легко слезает, лучше подождать еще несколько дней.

Не спешите с лопатой - недозрелый картофель не прощает

Автор видео предостерегает: поспешная уборка может привести к потере урожая. Недозрелые клубни не только быстро портятся, но и могут не пережить зимнее хранение. Если дать картофелю еще неделю-две после того, как ботва полностью высохла, кожура укрепится, и клубни лучше сохранятся в холоде.

Погода имеет значение - когда лучше всего копать

Отдельное внимание автор уделяет погодным условиям. Лучшее время для уборки - сухая, теплая погода, когда почва не влажная. Это позволяет легко выкопать картофель без лишней грязи и влаги, что способствует более длительному хранению. Если же копать во влажной почве, клубни придется долго сушить, и все равно останется риск плесени или гнили.

В случае, если прогноз обещает длительные дожди, лучше не ждать и выкопать хотя бы часть урожая раньше. Автор подчеркивает: лучше собрать немного недозревший картофель, чем потерять весь урожай из-за чрезмерной влаги.

После уборки - что делать с картофелем

После выкапывания картофель следует подсушить в тени или под навесом. Мыть клубни перед хранением не стоит - влага лишь ускорит порчу. Очень важно провести сортировку: крепкие и неповрежденные клубни откладывают на зиму, а мелкие или поврежденные стоит использовать в ближайшее время.

Лучшие условия для хранения - прохладное, сухое помещение с температурой 2-4°C.

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YouTube-канал "Файні квіти, городина, садочок" - что это за ресурс?

Этот канал посвящен выращиванию картофеля, в частности обучающим роликам об агротехнике для домашних огородников. Видео имеют практический характер, понятный стиль и базируются на опыте автора. Канал регулярно публикует полезные советы по сортам, технологиям посадки и ухода.

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