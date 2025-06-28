Папа Римский Лев XIV на украинском языке сделал заявление о 'бессмысленной войне'

Папа Римский поддержал украинский народ во время богослужения в Ватикане.

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Папа Лев XIV поддержал Украину в Ватикане / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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В День Конституции Украины состоялось паломничество верующих УГКЦ в Ватикан

Папа Римский на украинском языке обратился к паломникам Украины

Папа присоединился к молитве и пожелал мира Украине

Папа Римский Лев XIV поддержал украинский народ во время богослужения в Ватикане, в котором приняли участие верующие Украинской Греко-Католической Церкви. Глава Католической Церкви вспомнил о страданиях жертв войны и украинских пленных, однако прямо не называл Россию агрессором. Об этом папа Римский написал в соцсети X и сообщило издание Vatican News.

Папа Лев XIV обратился к украинцам на украинском языке. В своей публикации он выразил общую боль и сочувствие украинскому народу по погибшим и тем, кто находится в плену.

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"Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", - написал Лев XIV.

Папа отметил, что вера украинского народа сейчас находится под большим испытанием. По его словам, вера - это не обязательно иметь все ответы.

"Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть", - подчеркнул Папа Римский.

Папа Лев XIV встретился с украинцами

В День Конституции Украины, верующие Украинской Греко-Католической Церкви совершили официальное паломничество в базилику Святого Петра в Ватикане под лозунгом "Паломники надежды". Пройдя через Святые Двери базилики, они собрались на совместную молитву.

В полдень Папа Лев XIV присоединился к ним, начав встречу знаком святого креста и приветствовав словами: "Мир да будет со всеми вами!". Он подчеркнул, что это паломничество является знаком обновления веры и духовного единства с Епископом Рима.

"Пресвятая Дева Мария, такая дорогая украинскому народу, Которая своим смиренным и отважным "да" открыла двери к спасению мира, уверяет нас, что и наше "да", простое и искреннее, может стать орудием в руках Бога для осуществления чего-то великого... Сказать "да" сегодня может открыть новые горизонты веры, надежды и мира, особенно для всех тех, кто находится наверху", - отметил Папа.

Роль Ватикана в завершении войны в Украине - новости по теме

Напомним, Папа Римский Лев XIV предложил провести в Ватикане новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом он сообщил премьеру Италии Джорджии Мелони во время телефонного разговора 20 мая.

Также государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что главное - начать переговоры, которые остановят войну и приведут к справедливому миру. Ватикан предлагает нейтральное пространство, но не берет на себя роль посредника, если этого не попросят обе стороны.

Как сообщал Главред, Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, призвав его сделать шаг к миру и диалогу. Они обсудили войну в Украине, гуманитарную ситуацию и обмен пленными.

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Папа Лев XIV Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; имя при рождении Рóберт Френсис Превост; англ. Robert Francis Prevost; род.14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) - 267-й Папа Римский (от 8 мая 2025 года), американско-перуанскийкатолический прелат, который является главой Католической церкви и сувереном Государства-города Ватикан, пишет Википедия.

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