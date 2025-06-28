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Разговор о Patriot и не только: Зеленский о деталях переговоров с командой Трампа

Алексей Тесля
28 июня 2025, 16:21
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Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом широкий спектр вопросов.
Зеленский, Трамп
Владимир Зеленский рассказал о переговорах с командой Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главное:

  • Представители Украины продолжат общаться с командой президента США
  • Президент подвел итог встречи с Трампом на полях саммита НАТО

Украина на уровне министерств и руководителя Офиса президента продолжит общаться с командой президента США Дональда Трампа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Далее на своем уровне мы договорились - будут министры обороны общаться, также госсекретарь США и министр иностранных дел, и на разном уровне глава моего офиса и также его коллеги с американской стороны", - сказал он во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

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Глава государства уточнил, что по экономическим вопросам будут общаться первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Касаясь вопроса о встрече с Трампом на полях саммита НАТО, президент отметил, что это была "хорошая" встреча, на ней обсудили широкий спектр вопросов.

"Прежде всего это касается систем Patriot, чтобы защищать наше небо, и других шагов, связанных с переговорным процессом, а также санкционного направления и т.д., наших двусторонних отношений после подписания соответствующего соглашения", - добавил Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Ранее Андрей Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом. Идет подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось ранее, у Трампа обсуждают прекращение поддержки Киева. Президент США назвал Зеленского "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп в частных разговорах восхищался украинской операцией и назвал удары по российским авиабазам "сильными" и "крутыми".

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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