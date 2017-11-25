На Волыни пьяный полицейский устроил аварию и скрылся с места ДТП, есть погибший

На Волыни задержали нетрезвого полицейского, который, вызвав смертельную аварию в городе Нововолынске, скрылся с места ДТП.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 23-летнего старшего лейтенанта, оперуполномоченного Нововолынского отделения полиции, задержали 24 ноября.

"В городе Нововолынске, совершая маневр обгона на автомобиле BMW-3, полицейский выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 1117". В результате ДТП 67-летний водитель легковушки погиб", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, решается вопрос об уведомлении полицейского о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины). Рассматривают вопросы и об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 13 ноября, в Сумах нетрезвый полицейский врезался на своей машине в патрульный автомобиль.