Кучеренко показалась без грамма макияжа и показала "индивидуальность"

Кратко:
- О чем рассказала Александра Кучеренко
- Что нужно делать, чтобы классно получиться на фото без макияжа
Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко, которая буквально недавно заинтриговала новым постом, сделала новый пост, где показала себя в самом натуральном виде.
Кучеренко рассказала на своей странице в Instagram о том, что сделал снэпы - специальные фото из сферы моделлинга, которые наилучшим образом показывают модель со всех сторон и в наиболее натуральном виде.
"Мне нравится такой 100% "натюрель" формат, когда на первый план выходит индивидуальность. И тут сразу прослеживается, насколько уверенно ты себя чувствуешь в собственном теле и насколько сама себя воспринимаешь настоящей – без масок или украшений", - пишет Кучеренко.
Она также делится лайфхаком - как на таких фото выглядеть хорошо. "Самое главное, что стоит сделать перед такой съемкой – хорошо выспаться. Потому что синяки под глазами никто уже не уберет", - подчеркивает она.
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Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
Ранее также Кучеренко заинтриговала секретной встречей с кем-то, кому она подарила томный взгляд и горящие глаза.
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