"Вот мы и встретились": Александра Кучеренко заинтриговала тайной встречей

Кратко:
- Чем удивила Александра Кучеренко
- Что написали ей пользователи
Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко заинтриговала новым постом.
На своей странице в Instagram, красотка опубликовала фото из ресторана и сделала загадочную подпись: "Вот мы и встретились".
Девушка выглядит шикарно в костюме в стиле "шанель". Она загадочно улыбается в камеру, не раскрывая, кто же тот человек, который сделал это фото.
Стоит ли говорить, что в комментариях многие люди отмечают красоту Кучеренко и "нежность", которая буквально сочится из фото.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.
А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
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Кто такой Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко – украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина – Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.
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