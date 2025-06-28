"Мы никогда не забудем": Кадыров отреагировал на слова Путина в сторону его сына

После поздравления Путина Адама Кадырова глава Чечни опубликовал ответ диктатору.

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Слова Путина задели Кадырова / Коллаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, скриншот

Что сообщил Кадыров:

Путин поздравил Адама Кадырова с женитьбой

Поздравление диктатора было невероятно ценным

Глава страны-агрессора России, диктатор Владимир Путин лично поздравил 17-летнего сына Рамзана Кадырова Адама с женитьбой. Глава Чечни не смог пройти мимо этого события.

В Telegram он отреагировал на такой жест Путина. Кадыров решил выразить диктатору "глубокую благодарность" за поздравления Адама со вступлением в семейную жизнь.

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"Для меня невероятно ценно Ваше почтение памяти дорогого отца, уважение к нашей семье. Я помню, что Вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим другом, и до сих пор остается его самым преданным другом, сохраняя эту хорошую мужскую традицию", - говорится в заметке.

В конце горячей благодарности глава Чечни отметил, что Путин якобы является добросердечным и благородным.

Рамзан Кадыров - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Чечне 27 июня отмечали официальную свадьбу 17-летнего сына Рамзана Кадырова - Адама Кадырова. Приглашение на церемонию получили, в частности, и высокопоставленные представители из стран Ближнего Востока.

Недавно также Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни. Что интересно, чеченский диктатор даже не отрицал напрямую, что его состояние ухудшилось.

Ранее стало известно, что приспешник Путина, который возглавляет Чечню с 5 апреля 2007 года, Рамзан Кадыров заявил, что просит уволить его с должности на фоне слухов о его отставке.

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Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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