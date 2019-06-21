Жестокое убийство: установлена причина смерти Даши Лукьяненко

Дарья Лукьяненко умерла от колото-резаной раны шеи, выяснили медики / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одесской области 11-летняя Дарья Лукьяненко умерла от раны, нанесенной ножом.

Ребенок скончался от колото-резаной раны шеи, пишет Думская со ссылкой на выводы судмедэкспертизы.

По данным издания, убийца, вооруженный ножом, повредил сонную артерию девочки.

Напомним, Дарья Лукьяненко 13 июня в Ивановке ушла на танцы и не вернулась, ее искали родные, сотрудники полиции и волонтеры. Позже — 19 июня — девочку нашли мертвой в выгребной яме.

Тело ребенка находилось в яме, расположенной возле дома, в котором живет 22-летний Николай Тарасов, его подозревают в убийстве ребенка.

Парень признался в совершении преступления и подробно рассказал, как расправился с девочкой: душил, изрезал острым предметом, потом раздел, но якобы ничего не сделал, а после этого связал ноги скотчем, одел на голову кулек, замотал его скотчем, привязал к ногам камни и сбросил ее в выгребную яму.