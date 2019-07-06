"Кому-то из депутатов мешала": появились подробности зверского убийства гардеробщицы Верховной Рады

Антонину Шпир убили в поле под Киевом / Фото: Facebook/Киев Оперативный

5 июля, в пятницу, в Вишневом Киевской области провели в последнюю путь 66-летнюю гардеробщицу Верховной Рады Антонину Шпир, которую задушили в кукурузном поле.

По информации, Антонину Шпир похоронили рядом с родными.

Стало известно, что убили гардеробщицу Рады в последний день июня неподалеку от села Деминовка в Макаровском районе Киевской области. Антонина Шпир, которая жила в Вишневом, время от времени ездила в село, где после смерти родителей присматривала за домом и огородом.

В тот роковой день женщина отправилась в Деминовку. Когда она перестала отвечать на звонки, ее стали искать родственники. Антонина Шпир обещала вернуться домой в тот же день.

По информации, когда убийца задушил женщину, он забрал с собой ее сумку.

"Веревка была профессионально связана, работал в перчатках. Раньше мы все никогда не боялись, шли через лес, через поле, тихо, спокойно", - рассказывает местная жительница, передает ТСН.

Отметим, жители села не могут поверить в случившееся, и до сих пор сильно боятся, что убийца разгуливает где-нибудь в окрестностях.

К слову, копы прочесывают окрестности, но зацепок пока нет.

Добавим, что трагедия тронула украинцев. В комментариях к видео они высказывают свои версии мотивов убийства.

"Комусь із наших депутатів помішала або щось почула лишнє.Жалко жінку", - убежден Саня Рута.

"Слишком много она знала, а то, что сумку украли, возможно у нее была флешка с какими-то файлами или ауди записями. это моё мнение и предположение", - добавил Николай Гузь.

Напомним, ранее сообщалось, под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Верховной Рады.