На Херсонщине загадочной смертью умерла мать и двое детей: женщину нашли с пакетом на голове

Тела своих сыновей и бывшей жены обнаружил отец детей.
В Скадовске Херсонской области мужчина в арендованной квартире нашел тела своей экс-жены и двоих сыновей – 7 и 9 лет.
Мужчина тут же позвонил в полицию, и сообщил, что, приехав из Голой Пристани, нашел бездыханные тела близких, на голове у 33-летней женщины – полиэтиленовый пакет, сообщает Нацполиция Херсонской области.
"По данному факту следственным Управлением областного главка полиции Херсонщины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.
При осмотре тел погибших, видимых телесных повреждений не обнаружено, однако имеются признаки асфиксии у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Сейчас полиция осуществляет комплекс следственно-розыскных мероприятий.
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