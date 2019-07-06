Известная волонтер умерла от смертельной болезни: трое детей остались без мамы

Таня Черкашина умерла от рака / facebook.com/tetyana.cherkashina

В ночь на 6 июля умерла известный волонтер и доброволец информационной службы батальона Аратта Украинской Добровольческой Армии Татьяна Черкашина.

Татьяна Черкашина помогла сотням бойцов, но свою борьбу с ужасной болезнью она, к сожалению, проиграла.

Год назад Татьяна Черкашина начала собственную войну с онкологическим заболеванием. По словам родных Татьяны, несмотря на четвертую стадию рака и разрушаемые метастазами кости, у волонтера находились силы на поддержку друзей.

Стало известно, что с начала года Татьяна Черкашина боролась с болезнью в киевском Национальном институте рака, потом лежала в онкоцентре во Львове.

Последний месяц своей жизни волонтер провела в кругу семьи.

Читайте такжеНаглая атака боевиков на Донбассе: мишенью стали волонтерыУ волонтера Татьяны Черкашиной остались трое детей, две девочки и мальчик, который еще не ходит в школу.

В социальной сети волонтеры, бойцы и друзья Татьяни вспоминают ее, и просят неравнодушных помочь детям.

"З 14го року вона служила ДОБРОВОЛЬЦЕМ, не мала зарплат, вілл, квартир, жила в майстерні де в вільні хвилини вчила малечу малювати ІКОНИ, жила і служила своїй Країні і Богу. В неї осталося троє діток, дві дівчинки і маленький Принц ще до школи не ходить, Маленький Принц", - написала Калина Иванна.

"Декілька годин тому не стало волонтера, сестри-Добровольця Татьяни Черкашиноі.... Вона зробила багато добра для військових у перші, важкі часи. Особливо для Добровольців ДУК ПС. У неї залишилося троє дітей... Тут на фото вона з Червона Яна, разом були волонтерами, потім Яна пішла на фронт, а Таня щиро допомагала їй і усім... Обох немає вже серед нас... Тільки біль, яка називається - пам'ять...

У Бога немає мертвих. У Нього всі живі....!", - вспомнил Анатолий Кушнирук.

"Сьогодні пішла в кращий світ Тетяна Черкашина. Вона була сильною жінкою, чесною, правильною. Тетяна віддала себе служінню Україні.Ми всі любили її.Спочивай з Богом, подруго... Світла пам'ять...", - добавила Татьна Могинская.

Напомним, ранее сообщалось, известная волонтер погибла в ужасной аварии, автомобиль влетел в дерево.