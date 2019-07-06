Известная волонтер умерла от смертельной болезни: трое детей остались без мамы

6 июля 2019, 10:53

Последний месяц своей жизни волонтер провела в кругу семьи.

Таня Черкашина умерла от рака / facebook.com/tetyana.cherkashina

В ночь на 6 июля умерла известный волонтер и доброволец информационной службы батальона Аратта Украинской Добровольческой Армии Татьяна Черкашина.

Татьяна Черкашина помогла сотням бойцов, но свою борьбу с ужасной болезнью она, к сожалению, проиграла.

Год назад Татьяна Черкашина начала собственную войну с онкологическим заболеванием. По словам родных Татьяны, несмотря на четвертую стадию рака и разрушаемые метастазами кости, у волонтера находились силы на поддержку друзей.

Стало известно, что с начала года Татьяна Черкашина боролась с болезнью в киевском Национальном институте рака, потом лежала в онкоцентре во Львове.

Последний месяц своей жизни волонтер провела в кругу семьи.

Читайте такжеНаглая атака боевиков на Донбассе: мишенью стали волонтерыУ волонтера Татьяны Черкашиной остались трое детей, две девочки и мальчик, который еще не ходит в школу.

В социальной сети волонтеры, бойцы  и друзья Татьяни вспоминают ее, и просят неравнодушных помочь детям.

"З 14го року вона служила ДОБРОВОЛЬЦЕМ, не мала зарплат, вілл, квартир, жила в майстерні де в вільні хвилини вчила малечу малювати ІКОНИ, жила і служила своїй Країні і Богу. В неї осталося троє діток, дві дівчинки і маленький Принц ще до школи не ходить, Маленький Принц", - написала Калина Иванна.

"Декілька годин тому не стало волонтера, сестри-Добровольця Татьяни Черкашиноі.... Вона зробила багато добра для військових у перші, важкі часи. Особливо для Добровольців ДУК ПС. У неї залишилося троє дітей... Тут на фото вона з Червона Яна, разом були волонтерами, потім Яна пішла на фронт, а Таня щиро допомагала їй і усім... Обох немає вже серед нас... Тільки біль, яка називається - пам'ять...

У Бога немає мертвих. У Нього всі живі....!", - вспомнил Анатолий Кушнирук.

"Сьогодні пішла в кращий світ Тетяна Черкашина. Вона була сильною жінкою, чесною, правильною. Тетяна віддала себе служінню Україні.Ми всі любили її.Спочивай з Богом, подруго... Світла пам'ять...", - добавила Татьна Могинская.

Напомним, ранее сообщалось, известная волонтер погибла в ужасной аварии, автомобиль влетел в дерево.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
волонтер смерть рак новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:56
Прикольные поздравления и живые открытки на Ивана Купала 2019
10:53
Известная волонтер умерла от смертельной болезни: трое детей остались без мамы
10:30
Огурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецепты Фото Видео
10:16
Днепр впервые подписал звездного легионера
10:05
Папа Римский раскрыл суть конфликта, которым "изранена" Украина
10:03
Рандеву Трампа и Зеленского: Волкер сообщил о грядущей аудиенции президентов США и Украины Видео
09:52
Пять опасностей, которые грозят Зеленскому мнение
09:36
Смертельное ЧП: под Черниговом легковушка с моста влетела в реку, опубликованы фото Фото
09:34
Парубий громогласно назвал людей Зеленского "далекими" и исключил коалицию с ними
09:16
Главные новости 6 июля: "уничтожение" ЦИК и ключ к миру на Донбассе
09:11
Лолита разводится: муж прояснил ситуацию
09:10
"Кому-то из депутатов мешала": появились подробности зверского убийства гардеробщицы Верховной Рады Видео
08:38
Уничтожен "командир разведки" банды "ДНР" Оплот
08:36
"Умозаключение какого-то тупицы": ЦИК сняла Рената Кузьмина с выборов Видео
08:27
Почему маты нельзя считать "фишкой" только русского языка мнение
07:58
Волкер указал на ключ к миру в Украине
07:29
Слипачук пожаловалась на "уничтожение" ЦИК Видео
07:23
Знаменитый российский хоккеист перешел в украинский клуб
07:15
Виктор Суслов: главным источником восстановления Донбасса будут собственные ресурсы Украины
07:12
Сколько возьмет партия Медведчука на выборах и чем это грозит Украине мнение
06:50
Смертельная страсть: в РФ любовная пара выпала с 9 этажа во время секса
06:31
Изменщики и однолюбы: какой знак Зодиака легко наставит рога, а какой будет верен до смерти
06:08
Сочные поздравления и живые открытки с Днем поцелуев 2019 Фото Видео
05:40
Не Нибиру: Земле угрожает планета-астероид - уфологи
05:01
Барселона подписала Френки де Йонга
05:01
Эксперт объяснил, почему падает доллар
04:22
"Жировые ловушки": Анита Луценко посоветовала, как похудеть в проблемных зонах Видео
03:43
"Сочная": Экс-солистка Серебро взбудоражила сеть огромной грудью на откровенном фото
03:13
Ивана Купала: ритуалы, обряды и приметы на любовь, замужество и богатство
02:09
Стало известно, какой тип фигуры женщины опасен для здоровья
01:38
Крушение катера в Черном море: известно о жертвах и причинах Видео
01:12
Экономист развеял иллюзию относительно России
00:35
Ученые выяснили неожиданную пользу молока
05 июля, пятница
23:59
ГБР выясняет, зачем Порошенко снял 34 млн долларов наличными
23:54
15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон Видео
23:37
Сын в России и связь с регионалами: глава Луганской области Комарницкий ответил на обвинения
23:11
"Го*но вместо мозгов": Собчак резко ответила критикующим фото раздетого сына
22:45
"Чтобы, наконец, был мир": Зеленский пообещал выполнить Минские договоренности Видео
22:19
В России якутский шаман отправился пешком в Москву для изгнания Путина Видео
22:01
Все россияне выбыли из одиночной сетки Уимблдона
21:50
В МИД прояснили ситуацию вокруг задержания танкера с украинцами на борту у берегов Гибралтара
21:25
Главные новости 5 июля: новый глава Донецкой ОГА, свара Гройсмана и Коболева и "зашквар" Порошенко Видео
21:23
В Черном море пропали без вести пассажиры перевернувшегося прогулочного катера Видео
20:55
Экс-глава регби РФ пожаловался на грузин, скандирующих "Украина" во время российского гимна
20:53
У берегов Гибралтара задержали нефтяной танкер с украинцами на борту
20:30
СБУ поймала вице-премьер министра на присвоении бюджетных средств в Винницкой области
20:28
"Нагнетались страхи": эксперт пояснил, как экономика Украины начала развиваться без России
19:57
В Счетной палате решили с правоохранителями прорываться в Нафтогаз для проверки Видео
19:41
Хомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных моряках
19:28
Сваты 2019: где смотреть онлайн все серии сериала Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять