Взрыв в Киеве: в полиции назвали число погибших. Фото 18+

Взрыв в Киеве 8 июля. Погиб мужчина / Пресс-служба полиции Киева

8 июля в Киеве прогремел взрыв. Взорвалась граната, из-за чего погиб мужчина.

Как информирует пресс-служба столичной полиции, ЧП произошло на одной из улиц Святошинского района примерно в 15:20.

Погиб житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения. Неподалеку от потерпевшего на момент трагедии находился его товарищ.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту самоубийства.

Напомним, 19 июня в Донецке прогремел мощный взрыв. Бывший военный разведчик назвал причину.